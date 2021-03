Corona virus: Italia, 531266 attualmente positivi a test (+11205 in un giorno) con 102145 decessi (264) e 2589731 guariti (9835). Totale di 3223142 casi (21315) Dati della protezione civile: effettuati 273966 tamponi (Di domenica 14 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 531266 attualmente positivi a test (+11205 in un giorno) con 102145 decessi (264) e 2589731 guariti (9835). Totale di 3223142 casi (21315) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 273966 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 14 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(264) e).di) proviene da Noi Notizie..

