Coppa Italia Femminile | Inter-Milan 2-1 | falsa partenza | buon gol fuori casa

Advertising

ASRomaFemminile : ?????? ???????????? ?????? L'andata della semifinale di Coppa Italia la vinciamo noi! 2' @AnnaSerturini 49' Hurtig 87'… - Inter : ? | PAREGGIO Decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per la Primavera nerazzurra:… - JuventusFCWomen : ?????? ?????? ?????????????? ????????! ?? Coppa Italia Femminile ?? @ASRomaWomen ?? Stadio Tre Fontane ? 12:30 CET ?? #RomaJuve - De_Sand88 : RT @GDF: #Fiammegialle: #sport #invernali #biathlon Coppa del Mondo Nove Mesto (Rep. Ceca) l'#Italia è d'argento nella staffetta mista 4x6… - 7mp84 : Leggo una caterva di insulti alle ragazze del @acmilan (e a mister Ganz), sconfitte nel derby di andata di Coppa It… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo Nella partita persa ieri per 2 - 1 sul campo della Roma femminile, nella semifinale di andata di, Cristiana Girelli è dovuta uscire a 20 minuti dalla fine per 'un trauma vertebrale ed è stata sottoposta ad accertamenti clinici che hanno escluso fratture. La calciatrice verrà ...(agg Michela Colombo) Diretta Conegliano Novara/ Streaming video Rai: sfida infinita (finale) DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di ...La Svezia batte la Norvegia in volata nella staffetta single mixed della Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto Na Morave II, in Repubblica Ceca, dove l’Italia chiude al 16° posto. Completano il ...Due norvegesi ai primi due posti nella 50 km a tencica libera mashcile che ha scritto la parola fine alla … Continua ...