Coppa Italia femminile 2021: Inter batte il Milan 2-1 nella semifinale d’andata (Di domenica 14 marzo 2021) L’Inter si aggiudica la semifinale di andata della Coppa Italia femminile 2021 contro il Milan. Finora il derby aveva sempre sorriso alle rossonere, ma questa volta è la squadra di Sorbi ad avere la meglio. Avvio di match spettacolare, con un rigore subito concesso all’Inter: Rincon calcia e Korenciova para, ma Gloria Marinelli non sbaglia e su ribattuta porta in vantaggio la sua squadra (4?). Dopo pochi minuti arriva il raddoppio con Moller che entra in area e scarica un sinistro che sbatte contro la traversa per poi infilarsi in rete (12?). Appena due minuti il Milan accorcia con l’invenzione di Rask per Giacinti, che scavalca Gilardi in uscita (14?). Le due squadre proseguono la battaglia, con errori da ambo le ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’si aggiudica ladi andata dellacontro il. Finora il derby aveva sempre sorriso alle rossonere, ma questa volta è la squadra di Sorbi ad avere la meglio. Avvio di match spettacolare, con un rigore subito concesso all’: Rincon calcia e Korenciova para, ma Gloria Marinelli non sbaglia e su ribattuta porta in vantaggio la sua squadra (4?). Dopo pochi minuti arriva il raddoppio con Moller che entra in area e scarica un sinistro che scontro la traversa per poi infilarsi in rete (12?). Appena due minuti ilaccorcia con l’invenzione di Rask per Giacinti, che scavalca Gilardi in uscita (14?). Le due squadre proseguono la battaglia, con errori da ambo le ...

