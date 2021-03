Coppa America, saltano le gare per poco vento: tra Luna Rossa e New Zeland si riparte il 15 marzo dal 3-3 (Di domenica 14 marzo 2021) vento a soli 4 nodi nel golfo di Auckland, in Nuova Zelanda, e regate di Coppa America rinviate al 15 marzo. Luna Rossa e Te Rehutai torneranno in acqua domani, per disputare la settima e l’ottava gara. Prima di prendere questa decisione, gli organizzatori si sono presi tutto il tempo previsto dal regolamento, posticipando l’orario di partenza di minuto in minuto, nella speranza che il vento salisse a 6,5 nodi, soglia minima per poter dare il via alle regate. Ma non c’è stato nulla da fare. Alle 18 ora locale, le 6 in Italia, si è deciso che per oggi poteva bastare. Luna Rossa e Te Rehutai sono state trainate dai rimorchiatori fino al porto, lasciando delusi gli appassionati di vela che attendevano la nuova sfida. ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021)a soli 4 nodi nel golfo di Auckland, in Nuovaa, e regate dirinviate al 15e Te Rehutai torneranno in acqua domani, per disputare la settima e l’ottava gara. Prima di prendere questa decisione, gli organizzatori si sono presi tutto il tempo previsto dal regolamento, posticipando l’orario di partenza di minuto in minuto, nella speranza che ilsalisse a 6,5 nodi, soglia minima per poter dare il via alle regate. Ma non c’è stato nulla da fare. Alle 18 ora locale, le 6 in Italia, si è deciso che per oggi poteva bastare.e Te Rehutai sono state trainate dai rimorchiatori fino al porto, lasciando delusi gli appassionati di vela che attendevano la nuova sfida. ...

