Coppa America rimandata la quarta giornata per mancanza di vento (Di domenica 14 marzo 2021) Luna Rossa-New Zealand sempre 3 a 3. La quarta giornata di Coppa America rimandata per assenza di vento: le due regate 7 e 8 posticipate a domani. Coppa America rimandata: era davvero poco vento? La quarta giornata di duelli di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand è stata rinviata ufficialmente a causa dell'assenza di vento. Dopo una serie di rinvii dalle 4 e 15 uno ogni 10 minuti, verso le 5 e 30 è arrivata la notizia dell'abbandono. Le due regate non sono state disputate perchè il vento non è mai salito oltre i 5 nodi e il limite minimo per dare il via alla gara è di 6,5 nodi.

