Coppa America: il nuovo calendario della finale dopo il rinvio (Di domenica 14 marzo 2021) dopo il rinvio di questa mattina delle regate valide per la finale della 36/a America's Cup di vela, ad Auckland, fra New Zealand e Luna Rossa, è stato rimodulato il calendario dell'evento. Cancellate ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 marzo 2021)ildi questa mattina delle regate valide per la36/a's Cup di vela, ad Auckland, fra New Zealand e Luna Rossa, è stato rimodulato ildell'evento. Cancellate ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: New Zealand risponde a Luna Rossa, ora è 3-3 - Ultima Ora - ANSA - GGreco3 : @albo_interista Peccato che qualche giorno fa hanno interrotto le regate della coppa america per alcuni casi in zona - AnsaSicilia : Coppa America: il nuovo calendario della finale dopo il rinvio. Se persiste la parità la 13/a e decisiva sfida in s… -