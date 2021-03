Coppa America, ecco il nuovo calendario (Di domenica 14 marzo 2021) L'annullamento delle gare di questa mattina ad Auckland ha fatto slittare al 18 l'eventuale bella per assegnare la Coppa America. Si riparte con New Zealand e Luna Rossa sul 3 pari, il trofeo sarà ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) L'annullamento delle gare di questa mattina ad Auckland ha fatto slittare al 18 l'eventuale bella per assegnare la. Si riparte con New Zealand e Luna Rossa sul 3 pari, il trofeo sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: New Zealand risponde a Luna Rossa, ora è 3-3 - Ultima Ora - ANSA - GGreco3 : @albo_interista Peccato che qualche giorno fa hanno interrotto le regate della coppa america per alcuni casi in zona - AnsaSicilia : Coppa America: il nuovo calendario della finale dopo il rinvio. Se persiste la parità la 13/a e decisiva sfida in s… -