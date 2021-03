"Contratti segreti e mercato nero". Vaccino, la vergogna tedesca: mentre gli italiani schiattano... chi inchioda la Merkel (Di domenica 14 marzo 2021) A Vienna, i calcoli sui vaccini non tornano perché dopo aver confrontato gli approvvigionamenti degli Stati membri dell'Ue, per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è diventato chiaro che «le forniture non seguono il sistema delle quote pro capite». Anzi, peggio, come in tutte le crisi, torna lo spettro del mercato nero, che finora con un eufemismo era stato definito "parallelo", popolato da intermediari che offrono i loro buoni uffici alle istituzioni per lucrare sulle fiale salvavita. Con la penuria che c'è, i clienti non mancano. Ma le transazioni lasciano tracce. E il cancelliere austriaco, senza nominarli esplicitamente, mette sotto accusa i partner comunitari. Addirittura «ci sono indizi sui cosiddetti bazar in cui sono stati stipulati accordi aggiuntivi tra Stati membri e aziende farmaceutiche». Fregando proprio coloro ai quali li ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) A Vienna, i calcoli sui vaccini non tornano perché dopo aver confrontato gli approvvigionamenti degli Stati membri dell'Ue, per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è diventato chiaro che «le forniture non seguono il sistema delle quote pro capite». Anzi, peggio, come in tutte le crisi, torna lo spettro del, che finora con un eufemismo era stato definito "parallelo", popolato da intermediari che offrono i loro buoni uffici alle istituzioni per lucrare sulle fiale salvavita. Con la penuria che c'è, i clienti non mancano. Ma le transazioni lasciano tracce. E il cancelliere austriaco, senza nominarli esplicitamente, mette sotto accusa i partner comunitari. Addirittura «ci sono indizi sui cosiddetti bazar in cui sono stati stipulati accordi aggiuntivi tra Stati membri e aziende farmaceutiche». Fregando proprio coloro ai quali li ...

Advertising

JohSogos : RT @Libero_official: A Vienna i conti sul #vaccino non tornano, #Kurz accusa: 'Contratti segreti e mercato nero', nel mirino la #Germania… - MarisaDenaro71 : RT @Libero_official: A Vienna i conti sul #vaccino non tornano, #Kurz accusa: 'Contratti segreti e mercato nero', nel mirino la #Germania… - Libero_official : A Vienna i conti sul #vaccino non tornano, #Kurz accusa: 'Contratti segreti e mercato nero', nel mirino la… - H2biz : RT @OutsiderNews: I segreti dei #contratti per i #vaccini con le case farmaceutiche: pochi obblighi e molti vantaggi - OutsiderNews : I segreti dei #contratti per i #vaccini con le case farmaceutiche: pochi obblighi e molti vantaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti segreti Vaccini, per Commissione EU distribuzione pro rata "giusta soluzione" al problema delle disparità Venerdì il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che alcuni paesi dell'UE possano aver firmato "contratti segreti" con i produttori di vaccini per ...

Vaccini, 5 Paesi Ue chiedono colloqui su 'disparità' distribuzione Il capo dell'esecutivo austriaco ha suggerito ieri che alcuni membri dell'Unione europea potrebbero aver firmato 'contratti segreti' con le aziende che producono vaccini per ricevere più dosi di ...

Kurz, alcuni Paesi Ue hanno contratti segreti sui vaccini - Politica - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Biontech, alleanza con 13 aziende per produrre vaccini per tutto il mondo Tra i partner anche Novartis, Merck e Sanofi, per superare i problemi manifatturieri di Pfizer e distribuire fino a 2 milioni di dosi quest’anno. La diplomazia dei vaccini e il nuovo equilibrio geo-po ...

Tensioni nell'Ue sui vaccini, "troppe disparità" Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nei giorni scorsi ha accusato alcuni Stati membri dell'Ue, senza nominarli, di aver siglato segretamente "contratti" con le aziende farmaceutiche. Kurz e i ...

Venerdì il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che alcuni paesi dell'UE possano aver firmato "" con i produttori di vaccini per ...Il capo dell'esecutivo austriaco ha suggerito ieri che alcuni membri dell'Unione europea potrebbero aver firmato '' con le aziende che producono vaccini per ricevere più dosi di ...Tra i partner anche Novartis, Merck e Sanofi, per superare i problemi manifatturieri di Pfizer e distribuire fino a 2 milioni di dosi quest’anno. La diplomazia dei vaccini e il nuovo equilibrio geo-po ...Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nei giorni scorsi ha accusato alcuni Stati membri dell'Ue, senza nominarli, di aver siglato segretamente "contratti" con le aziende farmaceutiche. Kurz e i ...