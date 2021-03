Con Sala l’onda dei nuovi Verdi sbarca in Italia? (Di domenica 14 marzo 2021) La decisione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, vicino al Partito democratico ma mai tesserato al suo interno, di iscriversi al partito europeo dei Verdi è importante per diversi motivi. In primo luogo, rappresenta il primo vero atto squisitamente politico di un amministratore fino ad ora contraddistinto da uno stile “manageriale“, in linea con il suo percorso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) La decisione del sindaco di Milano Giuseppe, vicino al Partito democratico ma mai tesserato al suo interno, di iscriversi al partito europeo deiè importante per diversi motivi. In primo luogo, rappresenta il primo vero atto squisitamente politico di un amministratore fino ad ora contraddistinto da uno stile “manageriale“, in linea con il suo percorso InsideOver.

