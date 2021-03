“Come hai detto?”. C’è posta per te, Belen Rodriguez nel panico: Maria costretta a fermare tutto (Di domenica 14 marzo 2021) A C’è posta per te un’ospite d’eccezione: la meravigliosa Belen Rodriguez. A chiamarla è Luciana Littizzetto, protagonista di un siparietto comico sulle relazioni amorose insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani. L’argentina ha subito lasciato il segno con il suo look: un abito lungo e casto color rosa, rigorosamente senza reggiseno. Un outfit provocante che ha però evidenziato tutta la bellezza della 36enne (la puntata è stata registrata lo scorso autunno, prima dell’annuncio della seconda gravidanza). La bellissima argentina è stata al gioco e ha scherzato con Luciana Littizzetto con fare conturbante e sensuale. In molti, sui social network, hanno apprezzato l’ironia e la simpatia della Rodriguez, che ha mostrato ancora una volta di essere molto di più di una banale femme fatale. A un certo punto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) A C’èper te un’ospite d’eccezione: la meravigliosa. A chiamarla è Luciana Littizzetto, protagonista di un siparietto comico sulle relazioni amorose insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani. L’argentina ha subito lasciato il segno con il suo look: un abito lungo e casto color rosa, rigorosamente senza reggiseno. Un outfit provocante che ha però evidenziato tutta la bellezza della 36enne (la puntata è stata registrata lo scorso autunno, prima dell’annuncio della seconda gravidanza). La bellissima argentina è stata al gioco e ha scherzato con Luciana Littizzetto con fare conturbante e sensuale. In molti, sui social network, hanno apprezzato l’ironia e la simpatia della, che ha mostrato ancora una volta di essere molto di più di una banale femme fatale. A un certo punto, ...

