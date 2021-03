Ciclismo | tre squadre toscane al Giro d' Italia Giovani Under 23

(Di domenica 14 marzo 2021) Mordano (Bologna),14 marzo 2021 " Gli organizzatori del 44°d'23 hanno reso noto le 32 formazioni invitate alla gara in programma dal 3 al 12 giugno. Da notare che le ...

...Iseo Rime Carnovali Sias " Lombardia LAN Service - GranMonferrato - Zheroquadro " Piemonte Mastromarco Sensi Nibali " Toscana Petroli Firenze " Hopplà " Don Camillo " Toscana Team Beltrami TSA -...Dall'estero arriveranno altriteams: uno dalla Danimarca e due dalla Spagna. Poi tutte le ... "Il Trofeo Binda, Città di Cittiglio, rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello del...Mordano (Bologna),14 marzo 2021 – Gli organizzatori del 44° Giro d’Italia Giovani Under 23 hanno reso noto le 32 formazioni invitate alla gara in programma dal 3 al 12 giugno. Da notare che le richies ...Due incidenti per “caduta” a La Valletta Brianza LA VALLETTA BRIANZA – Tre incidenti stradali con altrettanti ciclisti coinvolti, si sono registrati nella mattinata di oggi, domenica. Il più grave, al ...