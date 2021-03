“Ciao cavallo pazzo!”. Lutto nello sport: il campione ha perso la sua ultima battaglia. “Addio, Davide” (Di domenica 14 marzo 2021) È morto Davide Lot, 59 anni, ex campione di pallacanestro di origine sacilese. Da molti anni viveva in Puglia con la moglie e i figli. Soprannominato “cavallo pazzo”, Davide, dopo una carriera da campione, aveva intrapreso quella di allenatore con successi insperati. Suo il merito di aver portato, nel 1992, la Trapani basket in A1. Con il suo metro e novanta d’altezza, il suo fisico atletico e lo spirito di autentico guerriero, era lanciato verso continui i successi quando, ancora giovane, una grave malattia degenerativa lo aveva letteralmente piegato in due costringendolo a ritirarsi e ad appendere le scarpette al chiodo. Il basket, però, gli era rimasta nel cuore tanto da compiere, seppur per poco, un autentico miracolo proprio quando tutto pareva perduto. Era il 2002 e Davide era ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) È mortoLot, 59 anni, exdi pallacanestro di origine sacilese. Da molti anni viveva in Puglia con la moglie e i figli. Soprannominato “pazzo”,, dopo una carriera da, aveva intrapreso quella di allenatore con successi insperati. Suo il merito di aver portato, nel 1992, la Trapani basket in A1. Con il suo metro e novanta d’altezza, il suo fisico atletico e lo spirito di autentico guerriero, era lanciato verso continui i successi quando, ancora giovane, una grave malattia degenerativa lo aveva letteralmente piegato in due costringendolo a ritirarsi e ad appendere le scarpette al chiodo. Il basket, però, gli era rimasta nel cuore tanto da compiere, seppur per poco, un autentico miracolo proprio quando tutto pareva perduto. Era il 2002 eera ...

