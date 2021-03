“Ci prendiamo in giro”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, parla l’ex vippona. Il dettaglio sulla loro storia tenuto finora nascosto viene a galla (Di domenica 14 marzo 2021) Momento delicato per Rosalinda Cannavò, al centro nelle scorse ore di un violento attacco di Karina Cascella per una presunta frecciata che l’attrice avrebbe lanciato a Stefania Orlando. Karina Cascella che si domanda il motivo per cui questo caratterino di Rosalinda Cannavò stia uscendo fuori solo adesso, e non abbia fatto capolino in 6 mesi al GF Vip. La Cascella non nega che se l’attrice siciliana avesse fatto vedere questo lato anche all’interno del reality, sicuramente in tanti, compresa Karina stessa, l’avrebbero apprezzata di più, motivo per cui il commento acido è dietro l’angolo. La frase di Karina Cascella: “Questa ragazza sta diventando davvero ridicola”. Karina Cascella, senza giri di parole ha smascherato il comportamento di Rosalinda Cannavò, notando la discrepanza delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Momento delicato per, al centro nelle scorse ore di un violento attacco di Karina Cascella per una presunta frecciata che l’attrice avrebbe lanciato a Stefania Orlando. Karina Cascella che si domanda il motivo per cui questo caratterino distia uscendo fuori solo adesso, e non abbia fatto capolino in 6 mesi al GF Vip. La Cascella non nega che se l’attrice siciliana avesse fatto vedere questo lato anche all’interno del reality, sicuramente in tanti, compresa Karina stessa, l’avrebbero apprezzata di più, motivo per cui il commento acido è dietro l’angolo. La frase di Karina Cascella: “Questa ragazza sta diventando davvero ridicola”. Karina Cascella, senza giri di parole ha smascherato il comportamento di, notando la discrepanza delle ...

