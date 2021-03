Chiude il Parco del Castello di Miramare (Di domenica 14 marzo 2021) Con l’entrata in vigore del Decreto legge del 12 marzo 2021, n. 29 che reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica, anche il Parco di Miramare è costretto a Chiudere i battenti. Se infatti, fino a ora, il Parco storico era rimasto aperto in deroga – unico in Italia anche nei fine settimana -, con l’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa non è più possibile garantirne l’apertura. “A malincuore dobbiamo Chiudere i cancelli – spiega il direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare Andreina Contessa – perché lo scopo dell’ultimo provvedimento è fare in modo che le persone escano il meno possibile da casa e solo per motivi di necessità. Finché la situazione ... Leggi su udine20 (Di domenica 14 marzo 2021) Con l’entrata in vigore del Decreto legge del 12 marzo 2021, n. 29 che reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica, anche ildiè costretto are i battenti. Se infatti, fino a ora, ilstorico era rimasto aperto in deroga – unico in Italia anche nei fine settimana -, con l’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa non è più possibile garantirne l’apertura. “A malincuore dobbiamore i cancelli – spiega il direttore del Museo storico e ildeldiAndreina Contessa – perché lo scopo dell’ultimo provvedimento è fare in modo che le persone escano il meno possibile da casa e solo per motivi di necessità. Finché la situazione ...

