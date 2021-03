Chiara Sturdà | chi è l’agente sportiva e fidanzata di Ermal Meta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 marzo 2021)è la giovane ragazza che è riuscita a conquistare il famoso cantante, tra i big nel Festival di Sanremo 2021.è nata il 16 ottobre del 1990 nella città della moda, Milano. Ha conseguito la laurea preso L’università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e gestione aziendale. Di questa sua passione ha deciso di farne il lavoro della sua vita, diventando una marketing manager per la Top Player Company, una società che si occupa di consulenza legale per atleti., con la sua intelligenza e bravura ha fatto breccia nel cuore del cantante. I due si sono presentati al mondo del gossip con uno scatto della loro vacanza in Grecia. Un amore forte e indissolubile da parte di entrambi. Il talentuoso cantante dedica solo parole bellissime alla sua ...