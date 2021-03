Chiara Mezzalama, nominata al premio Strega (Di domenica 14 marzo 2021) “Cosa fare quando il vostro mondo comincia a crollare? Io vado a passeggio e, se sono veramente fortunata, trovo dei funghi.” Questo l’incipit del saggio che Elena, co-protagonista del nuovo romanzo, nominato al premio Strega, di Chiara Mezzalama, sta traducendo per lavoro nelle prime pagine. Anche il suo, di mondo, sta crollando – un matrimonio che si sgretola, una famiglia che si allontana, una vita costruita con cura che all’improvviso sembra sbagliata. Perciò, decide di scappare e cercare rifugio nella casa di campagna. In “Dopo la pioggia”, Mezzalama si riconferma esperta nell’introspezione – aiutata senza dubbio dagli anni di lavoro come psicoterapeuta. Il suo primo romanzo, Avrò cura di te, raccontava la storia dell’incontro tra due donne in viaggio, dei cambiamenti nati dall’avvicinarsi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) “Cosa fare quando il vostro mondo comincia a crollare? Io vado a passeggio e, se sono veramente fortunata, trovo dei funghi.” Questo l’incipit del saggio che Elena, co-protagonista del nuovo romanzo, nominato al, di, sta traducendo per lavoro nelle prime pagine. Anche il suo, di mondo, sta crollando – un matrimonio che si sgretola, una famiglia che si allontana, una vita costruita con cura che all’improvviso sembra sbagliata. Perciò, decide di scappare e cercare rifugio nella casa di campagna. In “Dopo la pioggia”,si riconferma esperta nell’introspezione – aiutata senza dubbio dagli anni di lavoro come psicoterapeuta. Il suo primo romanzo, Avrò cura di te, raccontava la storia dell’incontro tra due donne in viaggio, dei cambiamenti nati dall’avvicinarsi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Mezzalama Premio Strega da primato con 62 titoli proposti: il 22 marzo la dozzina ... Anna Giurickovic Dato con 'Il grande me' (Fazi), Francesca Mannocchi con 'Bianco è il colore del danno' (Einaudi), Elena Mearini con 'I passi di mia madre '(Morellini) e Chiara Mezzalama con 'Dopo ...

Premio Strega 2021, i 62 libri candidati ... Francesca Mannocchi , Bianco è il colore del danno (Einaudi) " proposto da Renata Colorni; Elena Mearini , I passi di mia madre (Morellini) " proposto da Lia Levi; Chiara Mezzalama , Dopo la ...

La Mezzalama chiude il porto degli autori il Resto del Carlino La Mezzalama chiude il porto degli autori Nell’ambito della rassegna “Il Porto degli autori” ultimo appuntamento mercoledì prossimo con l’incontro online, sul sito Internet del Comune e su San Giorgio turismo, con Chiara Mezzalama. Nata a Rom ...

LIBRI: OGGI DUE APPUNTAMENTI ONLINE DELLA LIBRERIA UBIK Continuano gli appuntamenti online con gli scrittori, una situazione che, considerato il covid sta diventando prassi. Dalle ore 18 sulla pagina di Ubik Librerie e naturalmente sulla pagina della libre ...

