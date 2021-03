Chiara Frazzetto | figlia e sorella di vittime di Mafia | la sua storia

Leggi su ck12

(Di domenica 14 marzo 2021) Era il 16 Ottobre del 1996,torna a Catagina, frequenta l’Università, mentre sua madre Agata, suo padre Salvatore e suo fratello Giacomo sono a lavoro nella gioielleria di famiglia., ladella famiglia sterminata a causa della(Twitter)Due uomini entreranno nel negozio, chiederanno il pizzo a Salvatore, in questo momento la vita della famigliacambierà per sempre. In quella mattina perderanno la vita Giacomo di 22 anni e Salvatore di 46 anni, a causa di due criminali che verranno arrestati 7 ore dopo grazie all’identikit di. Agata la mamma, non riuscirà a sopportare il dolore della perdita, e cinque mesi dopo deciderà di togliersi la vita a soli 43 anni. Durante il 2003 gli ...