Chiara Ferragni | la FOTO spiazza i fan | “Un colpo”

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - giulietti__ : Chiara Ferragni non pubblica da 3 ore, mi sta salendo l’ansia?? - federico_ext02 : Senti Chiara Ferragni... partorisci o cosa?! #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

, è lei stessa a comunicare la brutta notizia. Fan in apprensioneNon sono mesi facili questi per. Il pancione e l'arrivo di una figlia è di sicuro una gioia che condividerà insieme al marito Fedez, anche se i follower ormai non stanno più nella pelle. Non solo c'è grande curiosità ...Chiara Ferragni, il parto si avvicina ma arriva una nuova preoccupazione per lei: si tratta della sua amata cagnolina Matilda. Chiara Ferragni, il parto si avvicina per lei, ma proprio poco fa le è ...“Chiara Ferragni e Fedez vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per niente, guardi il mio Instagram come è abbacchiato ...