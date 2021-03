Chi era Giovanni Gastel e la sua storia d’amore per la fotografia (Di domenica 14 marzo 2021) Giovanni Gastel è uno dei fotografi di moda più importanti non solo in Italia, ma a livello internazionale. Giovanni Gastel è morto ieri, all’età di 66 anni all’Ospedale in Fiera di Milano, la causa del decesso sta nel peggioramento delle condizioni di salute a causa del Covid. Scopriamo qualcosa in più su di lui. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero modo dello spettacolo, tantissimi sono stati i messaggi social di attrici e modelle che hanno lavorato con lui in vari set fotografici. Giovanni Gastel, infatti, era uno dei fotografi italiani più noti nell’ambito della moda. Celebri sono anche i suoi ritratti a personaggi famosi, tra cui Barack Obama, Maradona, Fiorello, Pino Daniele e Johnny Depp.PUBBLICITÀ Ultimo dei sette figli di Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)è uno dei fotografi di moda più importanti non solo in Italia, ma a livello internazionale.è morto ieri, all’età di 66 anni all’Ospedale in Fiera di Milano, la causa del decesso sta nel peggioramento delle condizioni di salute a causa del Covid. Scopriamo qualcosa in più su di lui. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intero modo dello spettacolo, tantissimi sono stati i messaggi social di attrici e modelle che hanno lavorato con lui in vari set fotografici., infatti, era uno dei fotografi italiani più noti nell’ambito della moda. Celebri sono anche i suoi ritratti a personaggi famosi, tra cui Barack Obama, Maradona, Fiorello, Pino Daniele e Johnny Depp.PUBBLICITÀ Ultimo dei sette figli di Giuseppe ...

