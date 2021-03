Chelsea, l’ex Joe Cole ci crede: “Per vincere la Premier League bisogna comprare Haaland” (Di domenica 14 marzo 2021) Un ottimo cammino da parte del Chelsea dopo l'addio di Lampard e l'arrivo di Tuchel alla guida del club. Eppure, per lottare veramente per il titolo di campione d'Inghilterra, manca ancora qualcosa. Ne è sicuro l'ex giocatore blues Joe Cole che ha detto la sua riguardo alla forza dei londinesi ai microfoni di BT Sports.Joe Cole: "Per vincere la Premier League serve Haaland"caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" Haaland (Getty Images)/captionTanti i rumors di mercato che riguardano la stella del Borussia Dortmund Haaland, compresi quelli che lo accosterebbero proprio al club di Londra. Joe Cole, in tal senso, è assolutamente favorevole all'eventuale acquisto: "Il Chelsea ha ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Un ottimo cammino da parte deldopo l'addio di Lampard e l'arrivo di Tuchel alla guida del club. Eppure, per lottare veramente per il titolo di campione d'Inghilterra, manca ancora qualcosa. Ne è sicuro l'ex giocatore blues Joeche ha detto la sua riguardo alla forza dei londinesi ai microfoni di BT Sports.Joe: "Perlaserve"caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionTanti i rumors di mercato che riguardano la stella del Borussia Dortmund, compresi quelli che lo accosterebbero proprio al club di Londra. Joe, in tal senso, è assolutamente favorevole all'eventuale acquisto: "Ilha ...

