Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 marzo

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 14 marzo 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 14 marzo, su Rai 3: ospiti della puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Roberto ...

