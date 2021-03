“Che bomba!”. Maria De Filippi, look da urlo per l’ultima puntata. Nessuna paura e tanta voglia di osare (Di domenica 14 marzo 2021) Maria De Filippi, per il grande finale il look da vera Vip. Ultimo appuntamento con C’è Posta per Te, ma non per Queen Mary che dal prossimo sabato si vedrà alla guida del timone del Serale di Amici. Un successo preannunciato per lei, che conclude in bellezza totalizzando un record di ascolti tv da fare invidia a chiunque. E per il ‘botto’ non poteva che fare cadere la scelta anche su un look squisitamente di tendenza. Abbiamo avuto modo di apprendere qualcosa sui gusti e le preferenze di Maria in quanto al guardaroba. Collezione di giacche rigorosamente abbinate a pantaloni, ora a palazzo ora super aderenti. Maria De Filippi sa sempre come cavalcare l’onda, e non solo in merito al piccolo schermo. Un gusto sempre ben ponderato anche per quanto riguarda l’abbigliamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021)De, per il grande finale ilda vera Vip. Ultimo appuntamento con C’è Posta per Te, ma non per Queen Mary che dal prossimo sabato si vedrà alla guida del timone del Serale di Amici. Un successo preannunciato per lei, che conclude in bellezza totalizzando un record di ascolti tv da fare invidia a chiunque. E per il ‘botto’ non poteva che fare cadere la scelta anche su unsquisitamente di tendenza. Abbiamo avuto modo di apprendere qualcosa sui gusti e le preferenze diin quanto al guardaroba. Collezione di giacche rigorosamente abbinate a pantaloni, ora a palazzo ora super aderenti.Desa sempre come cavalcare l’onda, e non solo in merito al piccolo schermo. Un gusto sempre ben ponderato anche per quanto riguarda l’abbigliamento ...

Advertising

ZZiliani : Sacrosanta verità. #Fonseca ha ragione, vede favorire due avversari diretti per la qualificazione #Champions in mod… - francescacheeks : CHE BOMBA! Grazie Sanremo, grazie @Fedez , davvero. #Sanremo2021 - MetaErmal : 1 milione di views per il video di #unmilionedicosedadirti che bomba! ?? - zazoomblog : “Che bomba!”. Maria De Filippi look da urlo per l’ultima puntata. Nessuna paura e tanta voglia di osare - #bomba!”… - lore944 : RT @TheYorrick: @lore944 @Avvocatocapita1 @LaStampa Multa? Ad uno che spara per strada con un fucile non denunciato? Potremmo anche prevede… -