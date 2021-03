Charlotte scrive una lettera a Lady Diana che commuove il mondo (Di domenica 14 marzo 2021) Per la festa della mamma, Charlotte ha scritto una lettera a Lady Diana molto emozionante e commovente In Gran Bretagna la Festa della mamma si celebra oggi. Anche quest’anno i figli di William e Kate Middleton hanno rivolto un pensiero alla nonna Lady Diana. Ci sono tradizioni, infatti, che William e Kate Middleton vogliono rendere costanti per i figli e la Festa della mamma è una di queste. Nonostante non l’abbiano mai conosciuta, George, Charlotte e Louis mostrano tutto il loro affetto nei confronti della Principessa che più si è fatta amare nel mondo e che ha lasciato un ricordo nel cuore di ognuno. Per l’occasione i bambini hanno realizzato dei biglietti che i genitori hanno condiviso sull’account Instagram. George e Charlotte ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) Per la festa della mamma,ha scritto unamolto emozionante e commovente In Gran Bretagna la Festa della mamma si celebra oggi. Anche quest’anno i figli di William e Kate Middleton hanno rivolto un pensiero alla nonna. Ci sono tradizioni, infatti, che William e Kate Middleton vogliono rendere costanti per i figli e la Festa della mamma è una di queste. Nonostante non l’abbiano mai conosciuta, George,e Louis mostrano tutto il loro affetto nei confronti della Principessa che più si è fatta amare nele che ha lasciato un ricordo nel cuore di ognuno. Per l’occasione i bambini hanno realizzato dei biglietti che i genitori hanno condiviso sull’account Instagram. George e...

Il successo di Charlotte da Serravalle LA NAZIONE Charlotte scrive una lettera a Lady Diana che commuove il mondo Per la festa della mamma, Charlotte ha scritto una lettera a Lady Diana molto emozionante e commovente per il mondo.

Tutto l’amore di Charlotte e George per nonna Diana nel giorno della festa della mamma “ Cara nonna Diana, buon giorno della festa della mamma ” le scrive il piccolo George su un bigliettino verde, accompagnato da un bellissimo disegno. “Ti penso sempre molto e mi manchi tanto, ti mando ...

