Cessione Inter: Fortress vicino all'accordo con Suning, si chiude a marzo? (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo il Corriere della Sera potrebbe essere Fortress a venire in soccorso all'Inter: sarebbe vicino l'accordo con Suning Secondo il Corriere della Sera ci sarebbero importanti novità sul futuro societario dell'Inter. Questo quanto riporta il quotidiano: «Il momento in campo è esaltante e pure fuori iniziano a intravedersi spiragli di sole. La trattativa tra il fondo americano Fortress e Suning va avanti bene e potrebbe chiudersi entro marzo. L'idea è un finanziamento da 250 milioni in due tranche, il progetto permetterebbe alla famiglia Zhang di restare in carica e scollinare così il momento più duro. E magari a fine stagione festeggiare lo scudetto»

