César 2021: Corinne Masiero, nuda contro l’abbandono della cultura (Di domenica 14 marzo 2021) Agli ultimi César, gli Oscar del cinema francese, la commedia Adieu les cons di Albert Dupontel ha vinto il premio come miglior film e Laure Calamy, una delle protagoniste della serie Chiami il mio agente, quello come miglior attrice ma, probabilmente, non se lo ricorderà nessuno, perché a tenere banco la sera del 12 marzo all’Olympia di Parigi non sono state le statuette, ma il fuori programma offerto dall’attrice Corinne Masiero, 57 anni, che ha pensato bene di sorprendere tutti spogliandosi per protestare contro l’abbandono della cultura e la chiusura prolungata delle sale durante il periodo di pandemia. https://twitter.com/canalplus/status/1370497749498609667 Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) Agli ultimi César, gli Oscar del cinema francese, la commedia Adieu les cons di Albert Dupontel ha vinto il premio come miglior film e Laure Calamy, una delle protagoniste della serie Chiami il mio agente, quello come miglior attrice ma, probabilmente, non se lo ricorderà nessuno, perché a tenere banco la sera del 12 marzo all’Olympia di Parigi non sono state le statuette, ma il fuori programma offerto dall’attrice Corinne Masiero, 57 anni, che ha pensato bene di sorprendere tutti spogliandosi per protestare contro l’abbandono della cultura e la chiusura prolungata delle sale durante il periodo di pandemia. https://twitter.com/canalplus/status/1370497749498609667

