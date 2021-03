Centro vaccinale all’Augusteo | il sindaco | “Tutti insieme per battere il covid” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ha cominciato regolarmente la sua attività ilallestito dal Comune di Salerno presso il Teatro Augusteo in Piazza Amendola a Salerno. I concittadini, convocati dall’ASL Salerno, sono stati sottoposti alla vaccinazione in una struttura funzionale, comoda ed accogliente. Il personale ha accoltocon sorriso e disponibilità fornendo spiegazioni e consigli. Il tutto in un clima di grande serenità, con ordine e precisione. Molto apprezzata anche l’area di sosta dedicata ai vaccinandi predisposta nella piazza adiacente il. “Ci siamo fatti trovare pronti – dichiara ildi Salerno Vincenzo Napoli che ha seguito in prima persona con il suo staff le fasi finali dell’allestimento e l’inizio dell’attività ...