Cento anni di Moto Guzzi | le grandi vittorie che hanno fatto la storia

(Di domenica 14 marzo 2021) Per oltre trent', dal 1921 al 1957, laè stata protagonista nelle corse nazionali e internazionali, uno dei simboli del Made in Italy nel mondo, oltre i confini delrsport. I numeri ...

Advertising

vaneasimivrsa : RT @Antonio79B: 'I computer supereranno gli esseri umani grazie all'intelligenza artificiale nei prossimi cento anni. Quando ciò avverrà, d… - MariaReginaDer7 : @littoriale auguri di buon compleanno caro Cesare a cento anni in salute e serenità???????? - meredithgrigia : Non li supero nemmeno tra cento anni ???? - Antonio79B : RT @Antonio79B: 'I computer supereranno gli esseri umani grazie all'intelligenza artificiale nei prossimi cento anni. Quando ciò avverrà, d… - shelshapira : RT @Antonio79B: 'I computer supereranno gli esseri umani grazie all'intelligenza artificiale nei prossimi cento anni. Quando ciò avverrà, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento anni

Per oltre trent', dal 1921 al 1957, la Moto Guzzi è stata protagonista nelle corse nazionali e internazionali, uno dei simboli del Made in Italy nel mondo, oltre i confini del Motorsport. I numeri dei trionfi in ...... dal momento che in passato aveva vissuto per alcuniin Lombardia , più precisamente nel ... sino all'indimenticabile confronto Hagler - Leonard del 1987, recentemente inserito fra i...Il 15 marzo Moto Guzzi compie un secolo di vita: ripercorriamo le vicende dello storico marchio italiano. In questa puntata parleremo dei modelli da gara e delle vittorie della Casa di Mandello nel mo ...“Il coraggio di andare oltre”, così è titolato il progetto di due grandi appassionati del marchio. L’anteprima sarà visibile lunedì 15 marzo alle 21: sulla pagina FB, sul canale YT e sul sito dell’Aut ...