C'è Posta per Te, ospite Luciana Littizzetto: quante frecciatine a Wanda Nara (Di domenica 14 marzo 2021) Per l'ultima puntata della stagione 2021 di C'è Posta per Te è tornata a far visita, come ospite, alla conduttrice Maria De Filippi Luciana Littizzetto, la quale ha inviato un triplice invito: le "vittime" del simpatico siparietto comico che c'è stato ad inizio trasmissione sono state Gemma Galgani, nota dama del trono over di 'Uomini e Donne', Veronica Peparini e il compagno Andreas Muller, la prima è attualmente coach di Amici e il secondo è stato un vincitore del talent show, e, infine Belen Rodriguez. Proprio durante l'ingresso nello studio di C'è Posta per Te della showgirl argentina, tra una battuta e un'altra, al pubblico da casa e al popolo del web non sono di certo passate inosservate le frecciatine che la Littizzetto ha fatto nei confronti di ...

FQMagazineit : C’è Posta Per Te, il dramma di Ilaria sconvolge Alessandra Amoroso: “I nostri genitori sono morti tutti e due”. Lei… - ribaudo_rosario : RT @Amorosiniitalia: Buona domenica Big Family???? Se vi siete persi la puntata di ieri di C'è Posta Per Te con ospite Alessandra potete riv… - rosalbamenditto : Niente amic*, mi è capitato di vedere c’è posta per te in quel momento e onesta, ho messo in dubbio la mia eteroses… - Carla_Vacca96 : RT @theyrvojces: 12 anni e ancora nessuno mi ha mai invitata a c’é posta per te con amorosoof come sorpresa - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, ospite Luciana Littizzetto: quante frecciatine a Wanda Nara #cepostaperte -

