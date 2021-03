C’è Posta Per Te, Luciana Littizzetto scatenata con Belen Rodriguez: “Vestito pelle di salsiccia, ha i capezzoli sparati” (Di domenica 14 marzo 2021) Luciana Littizzetto show a C’è Posta Per Te. L’attrice comica è stata ospite della puntata dello show di Canale 5 di sabato 13 marzo assieme a Belen Rodriguez, ovviamente, non sono mancate le sue battute ironiche. Nel mirino è finita proprio la showgirl argentina, incinta della sua seconda figlia, Luna Marie. Belen si è presentata in studio con un abito rosa cipria girocollo dalle forme morbide: apparentemente sobrio, è diventato subito alquanto sexy quando le telecamere hanno ristretto l’inquadratura, rendendo evidente il fatto che non indossava il reggiseno. E così Luciana Littizzetto non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha commentato ironica: “Ti faccio i complimenti per questo Vestito di pelle di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021)show a C’èPer Te. L’attrice comica è stata ospite della puntata dello show di Canale 5 di sabato 13 marzo assieme a, ovviamente, non sono mancate le sue battute ironiche. Nel mirino è finita proprio la showgirl argentina, incinta della sua seconda figlia, Luna Marie.si è presentata in studio con un abito rosa cipria girocollo dalle forme morbide: apparentemente sobrio, è diventato subito alquanto sexy quando le telecamere hanno ristretto l’inquadratura, rendendo evidente il fatto che non indossava il reggiseno. E cosìnon si è lasciata sfuggire l’occasione e ha commentato ironica: “Ti faccio i complimenti per questodidi ...

