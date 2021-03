‘C’è posta per te’, Luciana Littizzetto cerca l’amore: si fa aiutare da Belen Rodriguez (Di domenica 14 marzo 2021) Luciana Littizzetto cerca l’amore a ‘C’è posta per te’ e si fa aiutare dall’amica Maria De Filippi che chiama Belen Rodriguez, Gemma Galgani e Veronica Peparini Lo sketch di Luciana Littizzetto a ‘C’è posta per te‘ si apre con un monologo sull’amore a una certa età e ai tempi del covid: “Sono una figa asintomatica, non ho i sintomi classici della figheria e non ho il cu*o che parla, ma la mia carne è potente, raglia. Le nuove 50enni sono le 30enni con la sciatica. Mi sono iscritta a Tinder. Sai cos’è? Non è Tinder Bueno. Il mio nickname è Pilly Patata. Ho tirato su una paranza di pirla…”. La Littizzetto delusa dai messaggi ricevuti su ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021)per te’ e si fadall’amica Maria De Filippi che chiama, Gemma Galgani e Veronica Peparini Lo sketch diper te‘ si apre con un monologo sula una certa età e ai tempi del covid: “Sono una figa asintomatica, non ho i sintomi classici della figheria e non ho il cu*o che parla, ma la mia carne è potente, raglia. Le nuove 50enni sono le 30enni con la sciatica. Mi sono iscritta a Tinder. Sai cos’è? Non è Tinder Bueno. Il mio nickname è Pilly Patata. Ho tirato su una paranza di pirla…”. Ladelusa dai messaggi ricevuti su ...

PlayTheSilence_ : RT @IramaRockstar: La Genesi del tuo colore a c'è posta per te ed io piango?? #cepostaperte #irama - zazoomblog : C’è Posta per Te Maria De Filippi non può crederci: “Sono spiazzata” – VIDEO - #Posta #Maria #Filippi #crederci: - gcasalepr1605 : RT @ilfoglio_it: Renzi col giubbotto di pelle ad “Amici”, Fassino a “C’è posta per te” in cerca della tata, il risotto di D’Alema e la copp… - Methamorphose30 : RT @alicedice987: Tullio adami da suburra a c’è posta per te #CePostaPerTe - posolapio : RT @LanWangKlytia: I think us Italian should mass email Valentino Rossi and ask him to bring Yibo to C'è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : ‘C’è posta 2-Isobornil metacrilato (CAS 7534-94-3) Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il 2030 - Genovagay Genova Gay