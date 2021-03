C’è Posta Per Te, il dramma di Ilaria sconvolge Alessandra Amoroso: “I nostri genitori sono morti tutti e due”. Lei non trattiene le lacrime (Di domenica 14 marzo 2021) Momenti di forte commozione a C’è Posta Per Te nella puntata di sabato 13 marzo. Tra le storie protagoniste della serata c’era quella di Ilaria che ha voluto fare una sorpresa alle sue sorelle, Valentina e Stefania, più piccole di lei, coinvolgendo Alessandra Amoroso per fargli un regalo speciale dopo che tutte e tre sono rimaste orfane. “I nostri genitori sono morti entrambi all’improvviso, io mi prendo cura di loro “, ha raccontato infatti Ilaria nella lettera inviata alla produzione del programma e letta in diretta da Maria De Filippi. Una storia familiare molto toccante, tanto che Alessandra Amoroso non ha trattenuto le lacrime quando si è presentata alle tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Momenti di forte commozione a C’èPer Te nella puntata di sabato 13 marzo. Tra le storie protagoniste della serata c’era quella diche ha voluto fare una sorpresa alle sue sorelle, Valentina e Stefania, più piccole di lei, coinvolgendoper fargli un regalo speciale dopo che tutte e trerimaste orfane. “Ientrambi all’improvviso, io mi prendo cura di loro “, ha raccontato infattinella lettera inviata alla produzione del programma e letta in diretta da Maria De Filippi. Una storia familiare molto toccante, tanto chenon ha trattenuto lequando si è presentata alle tre ...

