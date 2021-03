C’è Posta Per Te: Gemma Galgani Imbarazza Luciana Litizzetto! (Di domenica 14 marzo 2021) C’è Posta per te: l’ospite Luciana Littizzetto vorrebbe trovare compagno e per questo ha deciso di invitare la Posta a tre donne che hanno o hanno avuto esperienza con uomini più giovani per avere dei consigli. Il postino consegna l’invito a Belen Rodriguez, Veronica Peparini con Andreas Muller e Gemma Galgani. Ecco che cosa è successo tra le tante risate. C’è Posta per te: Luciana Littizzetto chiede consigli per trovare un uomo più giovane a delle esperte! L’ultima puntata stagionale di C’è pota per te si apre con Luciana Littizzetto. La donna approda nello studio di Maria De Filippi e inizia subito a scherzare ed ironizzare. Poi la comica spiega alla padrona di casa che è andata da lei perché vuole trovare un uomo. Con l’aiuto di una autrice di ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 14 marzo 2021) C’èper te: l’ospiteLittizzetto vorrebbe trovare compagno e per questo ha deciso di invitare laa tre donne che hanno o hanno avuto esperienza con uomini più giovani per avere dei consigli. Il postino consegna l’invito a Belen Rodriguez, Veronica Peparini con Andreas Muller e. Ecco che cosa è successo tra le tante risate. C’èper te:Littizzetto chiede consigli per trovare un uomo più giovane a delle esperte! L’ultima puntata stagionale di C’è pota per te si apre conLittizzetto. La donna approda nello studio di Maria De Filippi e inizia subito a scherzare ed ironizzare. Poi la comica spiega alla padrona di casa che è andata da lei perché vuole trovare un uomo. Con l’aiuto di una autrice di ...

