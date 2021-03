C’è posta per te, Belen Rodriguez si spaventa: Maria De Filippi costretta a bloccare tutto (Di domenica 14 marzo 2021) Belen Rodriguez, in dolce attesa della secondogenita, è diventata protagonista di uno sketch sull’amore a C’è posta per te, dove però si è beccata un grande spavento. L’occasione è un invito nello studio del people-show di Luciana Littizzetto, che ha così chiesto aiuto per trovare un uomo non solo all’argentina, ma anche ad altri invitati. Non appena entrata in scena Belen, la Littizzetto ha fatto notare il vestito rosa tenue e trasparente della modella che le lasciava intravedere i capezzoli in top-less, per poi chiederle il suo segreto di seduzione per trovare velocemente un compagno. Ad un certo punto, Maria De Filippi ha annunciato l’entrata in studio di un ballerino, e Belencita ha reagito del tutto spaventata, tanto da apparire ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 marzo 2021), in dolce attesa della secondogenita, è diventata protagonista di uno sketch sull’amore a C’èper te, dove però si è beccata un grande spavento. L’occasione è un invito nello studio del people-show di Luciana Littizzetto, che ha così chiesto aiuto per trovare un uomo non solo all’argentina, ma anche ad altri invitati. Non appena entrata in scena, la Littizzetto ha fatto notare il vestito rosa tenue e trasparente della modella che le lasciava intravedere i capezzoli in top-less, per poi chiederle il suo segreto di seduzione per trovare velocemente un compagno. Ad un certo punto,Deha annunciato l’entrata in studio di un ballerino, ecita ha reagito delta, tanto da apparire ...

SaverioCarmela : ¦Buona??Domenica??video completo Per chi non ha visto C'è Posta Per Te @AmorosoOF Grazie Dolce Sandrina Alessand… - Lucy79562652 : Raga ho capito come è nata “sto con la Kim di Piacenza”: stavano vedendo c’è posta e avranno apprezzato Belen e all… - fraversion : leggo commenti “buongiornissimo kaffè?” ad alto tasso di riprovazione per i capezzoli di Belén a C’è posta per te.… - GDS_it : 'C'è posta per te' chiude un'edizione da record: oltre 6 milioni di spettatori, la più vista dal 2005… - gianlucaellena1 : C'è Posta per te pare abbia superato tutti i record di ascolto. E io mi vedo goodbye Lenin. -

