‘C’è posta per te’: Alessandra Amoroso abbraccia Ilaria, Valentina e Stefania (Di domenica 14 marzo 2021) A chiamare Maria de Filippi è Ilaria per fare una sorpresa alle sue sorelle Valentina e Stefania, fan di Alessandra Amoroso. Le tre ragazze hanno perso entrambi i genitori Alessandra Amoroso è in studio accanto a Ilaria per fare una sorpresa alle sue sorelle. Le tre ragazze hanno perso entrambi i genitori, morti a causa di un male incurabile. Così Ilaria scrive una lettera commovente a Stefania e Valentina: «Mamma e papà non sono più con noi, ma per l’amore che c’hanno trasmesso sono sicura di poter dire che siamo fortunate. Io vi amo e sono qui per dirvi che siete tutta la mia vita, per dirvi che dopo tanto dolore il vento della vita ci soffia tra i capelli. Mamma e papà c’hanno dipinto il mondo di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) A chiamare Maria de Filippi èper fare una sorpresa alle sue sorelle, fan di. Le tre ragazze hanno perso entrambi i genitoriè in studio accanto aper fare una sorpresa alle sue sorelle. Le tre ragazze hanno perso entrambi i genitori, morti a causa di un male incurabile. Cosìscrive una lettera commovente a: «Mamma e papà non sono più con noi, ma per l’amore che c’hanno trasmesso sono sicura di poter dire che siamo fortunate. Io vi amo e sono qui per dirvi che siete tutta la mia vita, per dirvi che dopo tanto dolore il vento della vita ci soffia tra i capelli. Mamma e papà c’hanno dipinto il mondo di ...

