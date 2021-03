Catania, la questione è centrale ma dagli Stati Uniti si parla di epurazione (Di domenica 14 marzo 2021) Il Catania di mister Peppe Raffaele annaspa e non si può più accettare il solito elenco di alibi in conferenza stampa. Il ripetere alla nausea la storia dei tanti infortunati e le promesse di riscatto ha stancato tutti. La squadra ha poca personalità in mezzo e manca la continuità. I numeri sono lo specchio delle difficoltà rossazzurre di questa stagione: 43 punti dopo 28 partite (45 sul campo). La giornata appena conclusa in Serie C deve fare suonare un campanello di allarme visto che il Catania si ritrova in piena bagarre per i playoff raggiunto al quinto posto da Juve Stabia e Foggia con il Teramo a -1 e il Palermo -4. Tutto da rifare per il Catania che fino a due settimane fa credeva di poter mettersi addirittura in scia di Bari e Avellino. caption id="attachment 1101591" align="alignnone" width="2038" foto Calcio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Ildi mister Peppe Raffaele annaspa e non si può più accettare il solito elenco di alibi in conferenza stampa. Il ripetere alla nausea la storia dei tanti infortunati e le promesse di riscatto ha stancato tutti. La squadra ha poca personalità in mezzo e manca la continuità. I numeri sono lo specchio delle difficoltà rossazzurre di questa stagione: 43 punti dopo 28 partite (45 sul campo). La giornata appena conclusa in Serie C deve fare suonare un campanello di allarme visto che ilsi ritrova in piena bagarre per i playoff raggiunto al quinto posto da Juve Stabia e Foggia con il Teramo a -1 e il Palermo -4. Tutto da rifare per ilche fino a due settimane fa credeva di poter mettersi addirittura in scia di Bari e Avellino. caption id="attachment 1101591" align="alignnone" width="2038" foto Calcio ...

