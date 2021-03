Caserta | vuoto d’aria dopo il sorpasso di un camion | ciclista cade e muore

Leggi su ck12

(Di domenica 14 marzo 2021) Ildi unha provocato un violentoche ha fatto perdere l’equilibrio al, il quale è poi stato investito da un auto. Una passeggiata tranquilla in bicicletta si è trasformata in tragedia per un 67enne originario di San Tammaro, in provincia di. L’uomo questo pomeriggio stava percorrendo in discesa la strada provinciale che collegacon Caiazzo, in località Gradilli, quando è stato sorpassato da una forte velocità. Leggi anche -> Crolla un fabbricato in fase di demolizione, morti due operai in provincia dell’Aquila La dinamica dell’incidente Ilprovocato dal mezzo pesante ha letteralmente inghiottito il 67enne che ha perso ...