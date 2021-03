Caravaggio | Mangoni candidato sindaco di Forza Italia e centrodestra

(Di domenica 14 marzo 2021) Il commissario provinciale diAlessandra Gallone e il responsabile enti locali Stefano Lorenzi, d’intesa con il comitato comunale del movimento azzurro di, annunciano il sostegno alla candidatura di Carlocomedipere per il. “ha fin dall’inizio ritrovato nella figura e nelle proposte di Carlole linee e i principi liberali, sociali, riformisti e popolari che caratterizzano il pensiero e l’azione di. Abbiamo lavorato per riunire tutto il popolo moderato attorno a questa candidatura e siamo quindi certi che possa ...

I vertici regionali già da tempo hanno fatto capire di vedere bene la candidatura di Carlo, vicepresidente della Bcc di, sceso in campo con una lista civica. C'era da convincere ...Per le elezioni dila Lega apre a Carlo: a giorni gli chiederà un incontro per valutare la possibilità di riunire il centrodestra. È il mandato ricevuto dal consigliere regionale Giovanni Malanchini, ...Elezioni Caravaggio, la Lega appoggia la candidatura a sindaco di Carlo Mangoni. L'ufficializzazione riapre i giochi per la riunificazione del centrodestra.Il presidente del Consiglio comunale di Caravaggio Augusto Baruffi non aspetta più nessuno e punta a correre da solo per la poltrona di primo cittadino.