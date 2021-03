Caos Più Europa: Emma Bonino e il segretario Della Vedova abbandonano il partito (Di lunedì 15 marzo 2021) Emma Bonino: “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi”. Addio anche del segretario Benedetto Della Vedova: “impossibile trovare accordo per il Congresso”. (Screenshot video)“Io personalmente non voglio più far parte di questo partito, ed è a disposizione anche il mio posto al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti”. Con queste parole, nel corso dell’assemblea del partito, la senatrice Emma Bonino ha annunciato il suo addio a Più Europa, partito che aveva fondato nel 2019. Nel pomeriggio è stata la volta del segretario Benedetto Della Vedova che si è dimesso dal suo incarico dichiarando di voler interrompere “l’escalation di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021): “Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi”. Addio anche delBenedetto: “impossibile trovare accordo per il Congresso”. (Screenshot video)“Io personalmente non voglio più far parte di questo, ed è a disposizione anche il mio posto al Senato, perché la vostra cupidigia è senza limiti”. Con queste parole, nel corso dell’assemblea del, la senatriceha annunciato il suo addio a Piùche aveva fondato nel 2019. Nel pomeriggio è stata la volta delBenedettoche si è dimesso dal suo incarico dichiarando di voler interrompere “l’escalation di ...

Advertising

carlaruocco1 : ORMAI CAOS IN #LOMBARDIA Il sistema di prenotazione #vaccini è in tilt. Chiunque può prenotare facendo rimanere ind… - petergomezblog : Vaccino Covid Milano, caos al Niguarda: anziani in coda per “errore di sistema”. Responsabile: ‘Ecco cosa è success… - essemg0819 : pure Castrovilli in estate deve lasciare Firenze, non sta proprio più crescendo nel caos della Fiorentina e sarebbe… - caos_calmo70 : @Piu_Europa Ciao Della Vedova e Bonino insegnate agli angeli ad essere europeisti - LukyMe90 : RT @_cieloitalia: Caos AstraZeneca, l’Ordine dei Medici: “Chi rifiuta non sarà più prenotato” ( ma che tragedia ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Più Justice League: le origini dell'iconico supergruppo dei fumetti ... che cerca di distruggere la Terra durante il caos. Inizialmente progettato come serie canonica, ... poiché la loro morte ha spinto Hal a cercare un modo più proattivo di trattare con i supercriminali. ...

Il Napoli ferma il Milan, 1 - 0 al Meazza Nel finale tanto caos con un sospetto rigore per un contatto tra Bakayoko e Rebic non concesso da Pasqua nemmeno dopo averlo rivisto al Var e un'espulsione diretta proprio per il croato del Milan per ...

autovelox Verbania Notizie ... che cerca di distruggere la Terra durante il. Inizialmente progettato come serie canonica, ... poiché la loro morte ha spinto Hal a cercare un modoproattivo di trattare con i supercriminali. ...Nel finale tantocon un sospetto rigore per un contatto tra Bakayoko e Rebic non concesso da Pasqua nemmeno dopo averlo rivisto al Var e un'espulsione diretta proprio per il croato del Milan per ...