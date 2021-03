Caorle (Venezia) – Tragico incidente frontale: muore donna incinta (Di domenica 14 marzo 2021) L’impatto è accaduto verso le 10 di domenica mattina davanti al Pra’ delle Torri, tra la rotatoria e Duna verde: sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia locale. Non ce l’ha fatta la donna. Grave il compagno 40enne elitrasportato a Mestre. Drammatico incidente frontale domenica mattina a Caorle verso le Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) L’impatto è accaduto verso le 10 di domenica mattina davanti al Pra’ delle Torri, tra la rotatoria e Duna verde: sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia locale. Non ce l’ha fatta la. Grave il compagno 40enne elitrasportato a Mestre. Drammaticodomenica mattina averso le

Ultime Notizie dalla rete : Caorle Venezia Venezia, scontro frontale tra due auto: morta una donna incinta di cinque mesi Tragico incidente frontale questa mattina a Caorle, in provincia di Venezia: intorno alle 10 in viale Altanea, davanti al campeggio Pra' delle Torri, si sono infatti scontrate una station wagon e un Suv e nell'impatto, violentissimo, ha perso ...

