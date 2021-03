Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi è affetto da forme di demenza (Di domenica 14 marzo 2021) Gary Wenk, professore di Neuroscienze, immunologia e genetica medica presso la Ohio State University, ha dichiarato al Time tempo fa che nei suoi 25 anni di ricerche per combattere e prevenire le infiammazioni cerebrali, “i cannabinoidi sono la prima e unica classe di farmaci che siano mai stati efficaci”. E non sono parole dette a caso. Negli ultimi tempi infatti la ricerca scientifica si sta sempre più concentrando sulle potenzialità di diversi cannabinoidi, di trattare patologie neurodegenerative come parkinson e alzheimer. Il punto di partenza è che lo sviluppo e il mantenimento dell’infiammazione cronica sembra essere causa di numerose malattie umane come arteriosclerosi, obesità, diabete, artrite, epatite cronica, disturbi ossei, fino a tumori, infarto e neurodegenerazione, compreso appunto il morbo di Alzheimer. Le potenzialità neuroprotettive dei cannabinoidi E la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Gary Wenk, professore di Neuroscienze, immunologia e genetica medica presso la Ohio State University, ha dichiarato al Time tempo fa che nei suoi 25 anni di ricerche per combattere e prevenire le infiammazioni cerebrali, “i cannabinoidi sono la prima e unica classe di farmaci che siano mai stati efficaci”. E non sono parole dette a caso. Negli ultimi tempi infatti la ricerca scientifica si sta sempre più concentrando sulle potenzialità di diversi cannabinoidi, di trattare patologie neurodegenerative come parkinson e alzheimer. Il punto di partenza è che lo sviluppo e il mantenimento dell’infiammazione cronica sembra essere causa di numerose malattie umane come arteriosclerosi, obesità, diabete, artrite, epatite cronica, disturbi ossei, fino a tumori, infarto e neurodegenerazione, compreso appunto il morbo di Alzheimer. Le potenzialità neuroprotettive dei cannabinoidi E la ...

Advertising

fattoquotidiano : Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi è… - SILVIALUCISANO : RT @fattoquotidiano: Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi è… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi è… - bachsblueten : RT @fattoquotidiano: Cannabis terapeutica, dalla mancanza di studi clinici alle difficoltà nel reperirla: il percorso a ostacoli per chi è… -