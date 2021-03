Can Yaman girerà in Italia un nuovo spot pubblicitario. Ecco di cosa si tratta (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Per la Turchia quale migliore “ambasciatore” in Italia di Can Yaman in questo momento? Se ne sono accorti e il lavoro dell’attore prossimamente non si limiterà alle soap di successo e alla pubblicità di una famosa marca di pasta Italiana: girerà uno spot per rilanciare il turismo nel suo Paese d’origine, tra l’altro anch’esso duramente colpito dal COVID. I dettagli Can Yaman, che già invoglia le sue fan a visitare la Turchia, è stato “ingaggiato” per la campagna promozionale “Quando penso alla Turchia“. E’ curata dall’agenzia “The Gate Communications” con sede a Roma e prodotta da MeProduction di Elio Bonsignore. Lo spot uscirà ad aprile e sarà dedicato ai monumenti tra Istanbul e la Cappadocia (alla storia quindi); alle bellezze naturali (a parte Can stesso, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 14 marzo 2021) Per la Turchia quale migliore “ambasciatore” indi Canin questo momento? Se ne sono accorti e il lavoro dell’attore prossimamente non si limiterà alle soap di successo e alla pubblicità di una famosa marca di pastana:unoper rilanciare il turismo nel suo Paese d’origine, tra l’altro anch’esso duramente colpito dal COVID. I dettagli Can, che già invoglia le sue fan a visitare la Turchia, è stato “ingaggiato” per la campagna promozionale “Quando penso alla Turchia“. E’ curata dall’agenzia “The Gate Communications” con sede a Roma e prodotta da MeProduction di Elio Bonsignore. Louscirà ad aprile e sarà dedicato ai monumenti tra Istanbul e la Cappadocia (alla storia quindi); alle bellezze naturali (a parte Can stesso, ...

