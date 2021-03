Campania ancora in zona rossa: spostamenti, visite e sport. Regole e divieti (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sardegna a parte, tutta Italia da domani sarà in rosso o arancione. Ecco le Regole da rispettare nelle varie regioni secondo le nuove ‘faq’ pubblicate sul sito del Governo. spostamenti – In zona rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonchè il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile – e questo vale anche per le zone arancioni – sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sardegna a parte, tutta Italia da domani sarà in rosso o arancione. Ecco leda rispettare nelle varie regioni secondo le nuove ‘faq’ pubblicate sul sito del Governo.– Insono consentiti esclusivamente gliper “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonchè il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile lead amici o parenti o comunque in un’altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. Il 3, 4 e 5 aprile – e questo vale anche per le zone arancioni – sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Tre regioni col trucco: pure Campania e Sicilia danno la precedenza ai legali, mentre anziani e “vu… - anteprima24 : ** #Campania ancora in zona rossa: #Spostamenti, #Visite e #Sport. #Regole e #Divieti ** - AnnaSimo72 : RT @nevi_a: Il primo che dice che la Campania non sta lavorando bene in fatto di vaccinazioni è in grande malafede. Ho prenotato mia suocer… - Tatina86662135 : @vfeltri Sì ma dici bene qui in Campania procede molto bene se avessimo più dosi ancora meglio - AmicoDeiCani : 37 anni uno dei vaccinati. Si ritiene fortunato. Mio padre 81, ed ancora non sa nulla. #lombardia. In #Campania, st… -