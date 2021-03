Calendario Luna Rossa-New Zealand | America’s Cup | il nuovo programma dopo il rinvio! Orari | tv | streaming | date

(Di domenica 14 marzo 2021) Nulla di fatto ad Auckland (Nuova Zelanda). Oggi erano ingara-7 e gara-8 del match race che mette in palio laCup, ma il vento lievissimo che soffiava sul campo di regata A non ha permesso la disputa delle due prove. Il regolamento prevede che si registri una velocità di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi, precisamente tra i -9? e i -4? primo dello start effettivo. Nel Golfo di Hauraki, però, queste condizioni non si sono registrate: Eolo è stato ballerino tra i 5 e i 7 nodi, ma mai con la velocità “giusta” per 300 secondi di fila. Il regolamento prevede che le regate partano entro le ore 18.00 locali (le 06.00 italiane), giunta quell’ora il commissario di regata Iain Murray è stato così costretto a rinviare le due gare a domani (a partire dalle nostre 04.00).e Team New ...

Advertising

SkySport : Luna Rossa, il calendario delle prossime regate di Coppa America - 369Luce : #FaseLuna Nuova: Sperimenta - infoitsport : Luna Rossa, il calendario delle prossime regate di Coppa America - sportli26181512 : Luna Rossa, il calendario delle prossime regate di Coppa America: Botta e risposta Luna Rossa-New Zealand nella sec… - Nala25801926 : Ho messo avvisi sul calendario di non sbranare nessuno in fase premestruale e intorno a luna piena e luna nuova. -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Luna

... che dovrà trovare collocazione in, salvo accoglimento del ricorso laziale. Il Parma, ... Il Cagliari, resuscitato da Semplici, non ha niente da perdere e proverà a sfruttare lastorta e ......Rossa - Team New Zealand 3 - 3 (+1'41") Ildelle prossime regate Ecco tutte le date e gli orari delle gare traRossa e Team New Zealand, ilè impostato secondo questo ...Nulla di fatto ad Auckland (Nuova Zelanda). Oggi erano in programma gara-7 e gara-8 del match race che mette in palio la America's Cup, ma il vento lievissimo che soffiava sul campo di regata A non ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTENZA RINVIATA, VENTO INFERIORE A 6,5 NODI: IL REGOLAMENTO ENTRO CHE ORA POSSONO INIZIARE LE REGATE? FRANCESCO BRUNI: "AMIAMO PATRIZIO BERTELLI, E' APPASSI ...