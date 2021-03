Calcioscommesse in Olanda, giocatore dell’AZ sanzionato: aveva puntato su 17 gare (Di domenica 14 marzo 2021) Ombra del Calcioscommesse in Olanda: ad essere sanzionato è un calciatore dell’AZ Alkmaar, del quale non viene rivelata l’identità, che avrebbe scommesso su un totale di 17 partite della scorsa stagione. Tra queste, anche una della sua squadra, contro il De Graafschap il 28 febbraio 2020, gara finita più delle altre nel mirino della Giustizia. Hanno annunciato la notizia sia la Federazione olandese (KNVB) che il club biancorosso. Il giocatore, secondo l’AZ non sarebbe stato a conoscenza dal divieto di gioco d’azzardo su sfide dell‘Eredivisie, ed è stato sanzionato per tre turni di campionato. Reactie AZ op uitspraak Commissie van Beroep#AZ — AZ (@AZAlkmaar) March 14, 2021 Foto: logo Eredivisie L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Ombra delin: ad essereè un calciatoreAlkmaar, del quale non viene rivelata l’identità, che avrebbe scommesso su un totale di 17 partite della scorsa stagione. Tra queste, anche una della sua squadra, contro il De Graafschap il 28 febbraio 2020, gara finita più delle altre nel mirino della Giustizia. Hanno annunciato la notizia sia la Federazione olandese (KNVB) che il club biancorosso. Il, secondo l’AZ non sarebbe stato a conoscenza dal divieto di gioco d’azzardo su sfide dell‘Eredivisie, ed è statoper tre turni di campionato. Reactie AZ op uitspraak Commissie van Beroep#AZ — AZ (@AZAlkmaar) March 14, 2021 Foto: logo Eredivisie L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

