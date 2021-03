Calcioscommesse in Olanda, giocatore AZ sanzionato per aver puntato su 17 match (Di domenica 14 marzo 2021) Torna l’ombra del Calcioscommesse in Olanda. Un calciatore dell’AZ Alkmaar, di cui non si conosce l’identità, avrebbe scommesso su 17 partite della scorsa stagione del massimo campionato olandese. Tra queste, anche una della sua squadra, l’AZ, contro il De Graafschapr risalente al 28 febbraio 2020. Le gare sono finite nel mirino della giustizia, che accerterà l’eventuale illecito commesso dal calciatore. La notizia è stata annunciata dalla Federazione olandese (KNVB) e dallo stesso club di Alkmaar. Il giocatore è già stato sanzionato dall’AZ, ma le indagini della giustizia sono solo all’inizio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Torna l’ombra delin. Un calciatore dell’AZ Alkmaar, di cui non si conosce l’identità, avrebbe scommesso su 17 partite della scorsa stagione del massimo campionato olandese. Tra queste, anche una della sua squadra, l’AZ, contro il De Graafschapr risalente al 28 febbraio 2020. Le gare sono finite nel mirino della giustizia, che accerterà l’eventuale illecito commesso dal calciatore. La notizia è stata annunciata dalla Federazione olandese (KNVB) e dallo stesso club di Alkmaar. Ilè già statodall’AZ, ma le indagini della giustizia sono solo all’inizio. SportFace.

