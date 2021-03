Calcio | Serie A 2021 | El Toro Martinez sconfigge il Torino | crolla la Roma

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) Domenica di partite nellaA di, che ha visto disputarsi quest’oggi ben tre partite, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30, e dal rotondo successo del Bologna, che tra le mura amiche ci ha messo solo ventisette minuti per passare in vantaggio contro la Sampdoria, grazie al ritrovato Musa Barrow. Dieci minuti più tardi l’infinito Fabio Quagliarella ha ristabilito la parità, ma i felsinei non si sono dati per vinti, e con le reti di Mattias Svanberg e Roberto Soriano hanno chiuso sul 3-1. Prosegue la marcia della capolista Inter, che non si è fermata neanche davanti ad uncoriaceo e mai domo, capace di pareggiare con Antonio Sanabria l’iniziale svantaggio, causato da un rigore del solito Romelu Lukaku, al diciannovesimo centro stagionale. A regalare i tre punti ai nerazzurri è stato ...