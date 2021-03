Cagliari-Juventus, Pistocchi contro Marocchi: “Per lui Ronaldo da giallo? Sai cosa beve…” (Di domenica 14 marzo 2021) “Marocchi… e sai cosa beve”. Così Maurizio Pistocchi nel criticare Giancarlo Marocchi, ex giocatore di Juventus e Bologna e attuale opinionista su Sky Sport. Il giornalista romagnolo su Twitter si è scagliato contro il commentatore che ha scagionato Cristiano Ronaldo dal possibile cartellino rosso che poteva subire per il brutto intervento su Cragno, accusando l’ex centrocampista emiliano di essere di parte. Marocchi… e sai cosa beve — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) March 14, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) “… e saibeve”. Così Maurizionel criticare Giancarlo, ex giocatore die Bologna e attuale opinionista su Sky Sport. Il giornalista romagnolo su Twitter si è scagliatoil commentatore che ha scagionato Cristianodal possibile cartellino rosso che poteva subire per il brutto intervento su Cragno, accusando l’ex centrocampista emiliano di essere di parte.… e saibeve — Maurizio(@pisto gol) March 14, 2021 SportFace.

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - Milanis42839481 : RT @Ruttosporc: Campionato 2017/18: Juventus in difficoltà, trasferta a Cagliari, arbitro Calvarese, vittoria con episodi arbitrali dubbi,… - Gimax37 : RT @skiud: Eppure dopo gli errori di La Penna in Juventus Fiorentina non me li ricordo tutti sti tweet indignati da parte di tutti questi '… -