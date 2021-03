Cagliari-Juventus | il calcio in faccia di Cristiano Ronaldo al portiere Cragno | proteste furiose VIDEO

(Di domenica 14 marzo 2021) Il calciatore dellaè stato un assoluto protagonista nel primo tempo della partita del campionato di Serie A tra. I bianconeri devono riscattare l’eliminazione in Champions League contro il Porto, l’intenzione della Vecchia Signora è quella di rimanere aggrappati alle speranze di scudetto. Grandissima prestazione di, il portoghese autore di una tripletta dopo 32 minuti. Prima un colpo di testa, poi undi rigore e infine un tiro di potenza. Ma non sono mancate ledel, in particolar modo per un intervento di. Il portoghese è entrato con la gamba alta e ha colpito inil ...

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - juventusfc : ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - TheRealAckom : RT @brfootball: 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - akille15 : Serie A: in campo Cagliari-Juventus 0-3 LIVE.TRIPLETTA DI RONALDO.TARDIVO.... -

33' - Ronaldo scatenato, per poco non riesce ad agguantare anche il passaggio di Kulusevski. Cragno, questa volta, è bravo ad uscire in anticipo. 32' - Non ce la fa Alex Sandro, ...