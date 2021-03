Cagliari-Juventus | i rischi di Pirlo | obiettivo Champions League

(Di domenica 14 marzo 2021)non può sbagliare La partita traè sicuramente fondamentale. Andreadopo l’eliminazione dallaha praticamente l’obbligo di vincere. Se il club sardo dovesse uscire da questa partita con uno o più punti, probabilmente la panchina dell’allenatore bianconero potrebbe essere messa seriamente in discussione. Uscire nuovamente dagli ottavi è stata sicuramente una bella batosta per la squadra ed una reazione non è decisamente scontata. Contro la squadra di Semplici servirà la partita perfetta se si vuole salvare almeno la Serie A e soprattutto diventa ancora più importante se si pensa che, ad oggi, lanon ha nemmeno il posto...

Una gara da vincere ma per ora saranno tutte così. La Juventus contro il Cagliari deve rispondere all'eliminazione di martedì e dimostrare di essere ancora sul pezzo.