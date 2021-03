Cagliari-Juventus, gol di Simeone che rompe il digiuno e prova a riaprirla (VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Il VIDEO del gol di Giovanni Simeone che prova a riaprire la partita contro la Juventus e rompe un digiuno che durava da mesi. Il figlio d’arte riporta sull’1-3 il Cagliari chiudendo in rete una bella azione sulla destra dei sardi, con Bernardeschi che non riesce a leggere bene il taglio di Zappa, abile poi a servire l’assist all’attaccante argentino. In alto il VIDEO del gol di Simeone. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ildel gol di Giovannichea riaprire la partita contro launche durava da mesi. Il figlio d’arte riporta sull’1-3 ilchiudendo in rete una bella azione sulla destra dei sardi, con Bernardeschi che non riesce a leggere bene il taglio di Zappa, abile poi a servire l’assist all’attaccante argentino. In alto ildel gol di. SportFace.

Advertising

brfootball : 10’: Cagliari 0-1 Juventus (Ronaldo) 27’: Cagilari 0-2 Juventus (Ronaldo) - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - chirichampions : ????¡GOL DE CRISTIANO RONALDO! Se adelanta la JUVENTUS ante el Cagliari (0-1) #SerieA - Bubu_Inter : RT @ZZiliani: È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori del 2018,… - Juve_MP : Line-ups: Cagliari v Juventus: Juventus look to Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa and Dejan Kulusevski, but Caglia… -